Il ct ha espresso parole al miele per il difensore: “È una persona squisita oltre che un professionista totale”

I tifosi del Torino li ha conquistati da molto tempo, Ivan Juric pure: ora Alessandro Buongiorno ha saputo colpire (eccome) anche Luciano Spalletti. La dimostrazione di ciò la si è avuta ieri, durante la conferenza stampa del ct dell’Italia, che ha espresso parole al miele per il difensore che ne ha lodato le qualità tecniche, umane ma anche la sua scelta di restare al Toro rifiutando, negli ultimi giorni di mercato, l’offerta dell’Atalanta: “A ottobre non l’ho convocato perché era infortunato. Ci ho parlato quando sono stato a Torino, è una persona squisita oltre che un professionista totale. La sua scelta di restare in Italia è importante e spero abbia dato anche delle idee ad altri giocatori su ciò che va fatto, ovvero seguire il cuore e non guardare solo un interesse”.

Buongiorno: ora l’obiettivo è diventare un pilastro dell’Italia

Conquistare la Nazionale, diventare un pilastro della formazione Azzurra è l’ultimo tassello che manca a Buongiorno per completare il proprio percorso di crescita: nel giro dell’Italia è entrato a far parte e l’impressione è che possa restarci a lungo. È uno dei più promettenti difensori italiani, ha ancora ampi margini di miglioramento, ed è ancora un ragazzo capace di farsi apprezzare per le doti umane oltre che per quelle tecniche: tutte qualità che all’interno di uno spogliatoio sono apprezzatissime da un allenatore, che sia quello di una squadra di club, come Juric, o che sia quello della Nazionale, come Spalletti. Buongiorno spera ora di avere minuti a disposizione contro la Macedonia e l’Ucraina, per aumentare il proprio numero di presenze in Azzurro (è a una presenza, quella contro l’Olanda a giugno) ma anche per continuare il proprio percorso di crescita e dimostrare anche ai più scettici quelle che sono le sue qualità.