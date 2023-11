Dopo esser stato fuori rosa per quasi un anno ed esser stato venduto a fine estate, Berisha è tornato a mettersi in mostra a Empoli

Il calcio è uno degli ambienti in cui maggiormente si può parlare di sliding doors. Volete un esempio? Pensate a Etrit Berisha, portiere 34enne albanese che fino alla scorsa estate era un giocatore del Torino. O meglio, un semplice tesserato, perché dal gennaio del 2023 era stato messo fuori rosa da Juric per motivi disciplinari, con il portiere che anche più volte aveva rifiutato di essere ceduto. A settembre poi, complice anche l’infortunio del giovane Caprile, l’Empoli ha deciso di buttarsi su di lui, assicurandosi comunque le prestazioni di un portiere di grande esperienza in Serie A. Risultato? L’estremo difensore, che in Piemonte ha giocato praticamente solo nella prima stagione di Juric alternandosi con Milinkovic-Savic per poi essere piazzato in panchina, non solo ha tolto il posto da titolare a un emergente come Caprile, ma si è anche rivelato tante volte decisivo con grandissime parate, come quelle che hanno permesso ai toscani di vincere al Maradona contro il Napoli.

L’esperienza al Torino

Arrivato in granata nella stagione 2021/2022 insieme a Juric, l’esperto portiere albanese ha difeso la porta del Torino solamente 10 volte. Nella prima stagione, infatti, il tecnico croato lo ha alternato molto a Milinkovic-Savic per stimolare il serbo, con il rendimento dell’ex Atalanta che aveva soddisfatto in molti. All’inizio della nuova annata, però, tutto è cambiato, con Berisha che non ha più trovato spazio né in campionato né in coppa, venendo anche messo fuori rosa per uno scarso impegno in allenamento. Nel mercato di gennaio Vagnati ha provato a venderlo per far respirare le casse dal suo grosso ingaggio, ma il portiere si è più volte impuntato rimanendo poi in Piemonte. Fino a settembre, quando come detto ha accettato la chiamata dell’Empoli che gli ha offerto una titolarità temporanea – in attesa del recupero di Caprile – che si è poi trasformata in definitiva. Non solo il rigore parato contro la Juventus all’esordio; il classe ’89 si è reso protagonista di tante parate fondamentali per la squadra di Andreazzoli, ultime in ordine cronologico le quattro clamorose che sono valse la vittoria di Napoli.