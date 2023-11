Dopo appena 12 giornate di campionato, il Torino ha già fatto i conti con una decina di problemi muscolari: è quasi primato in Serie A

Il calcio moderno impone ormai ritmi elevatissimi. Sempre più, con le varie competizioni che impongono una partita ogni tre giorni e meno cura dei dettagli negli allenamenti infrasettimanali, si assiste a infortuni di natura muscolare che colpiscono le rose di tutti i campionati. E se questo può apparire quasi normale per le squadre impegnate su più fronti, le quali ci hanno ormai tristemente fatto l’abitudine, non dovrebbe esserlo per quelle che giocano una volta a settimana. È il caso del Torino, che da inizio stagione ad adesso ha già dovuto fare i conti con più di 10 problemi di questo tipo e che, per quel che sembra, non sembra riuscire a trovare una soluzione.

Tutti gli infortuni muscolari fin qui

Iniziata la stagione già con alcuni giocatori fuori per i propri problemi, Juric ha perso di partita in partita praticamente sempre dei componenti della rosa. Da Buongiorno a Rodriguez, passando per Zapata e Tameze, sempre più sono coloro che hanno subìto almeno un problema di natura muscolare, mentre diminuiscono con rapidità quelli che possono essere considerati “immuni”. Basti pensare alla difesa, dove oltre alla rottura del crociato di Schuurs ci sono stati anche degli infortuni muscolari per Buongiorno (all’adduttore) e Rodriguez, il quale però ha subito recuperato. Sulle fasce hanno avuto problemi simili anche Vojvoda e Soppy, con quest’ultimo ancora ai box per un dolore alla coscia che sembra non voler attenuare.

Centrocampo falcidiato

In mezzo al campo, come se non bastasse l’uscita dal campo di Ricci contro il Sassuolo, nella sfida di Monza si è fermato anche Linetty, che ha abbandonato il terreno di gioco per un affaticamento all’adduttore, così come in passato anche Tameze. Infine l’attacco è stato il reparto più colpito, con il solito Pellegri che ha dovuto fare i conti con un dolore agli adduttori, con Sanabria che ha sentito tirare la coscia nelle prime giornate e con i piccoli fastidi sentiti da Zapata e Karamoh. Una situazione che deve essere risolta al più presto, anche perché l’unica squadra ad aver fronteggiato fin qui più problemi di questo tipo è stata il Milan che, però, ha l’attenuante della Champions League. Continuando in questo modo, con una media di 1 giocatore perso a partita, Juric potrebbe ritrovarsi presto a non avere più soluzioni.