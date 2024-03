Il difensore granata si presenta ai microfoni di DAZN per commentare il match con i viola chiuso sullo 0-0

Il Torino ottiene un pareggio per 0-0 nello scontro diretto europeo con la Fiorentina. Un match che ha visto i granata disputare l’intera seconda frazione in inferiorità numerica per via della reazione di Ricci nei confronti dell’arbitro Marchetti. Alessandro Buongiorno, oggi al rientro dopo un lungo stop.

Il cuore del Torino uscito fuori nella ripresa

“Soprattutto il secondo tempo è stato da Toro. Siamo rimasti concentrati, compatti, quindi del secondo tempo siamo soddisfatti. Nel primo abbiamo creato anche varie occasioni per fare gol, poi per un episodio dubbio ce l’hanno annullato. Però la strada è questa“.

Sugli episodi

“Sul gol non mi sembrava una spinta così forte. Sul rosso di Ricci non ho visto se ha fatto qualche gesto, ma l’arbitro non si è girato ad ammonire Arthur per il fallo ma per ammonire Ricci per poi ammonire anche Arthur. Al di là di quello siamo rientrati negli spogliatoi convinti di poter reggere. Di questo siamo contenti.”

Preparazione in settimana

“Ero contento perchè tornavo a giocare. Per quanto riguarda la preparazione della partita è stata come al solito. Vediamo tanti video con il mister, video individuali. Non è cambiato niente.”

Nazionale

“Ci spero. Lavoro tanto per questo, anche quando ero fermo per essere pronto per marzo per le amichevoli e anche per giugno.”