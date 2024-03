Il presidente Cairo ha parlato dopo la partita tra Torino e Fiorentina: la direzione di Marchetti, lo spirito del Toro nel secondo tempo

“Sono sceso per rasserenare gli animi, con Italiano ci siamo salutati”, così Cairo prima di lasciare lo stadio. Sull’arbitraggio: “Non è il primo, ormai è quasi inutile stare lì a commentare, si è visto tutto”. Pensavamo che fosse impossibile fare peggio di Di Bello: “Beh oggi secondo me ce l’abbiamo fatta tra tutto a fare peggio, anche il gol annullato, quel gol o non lo concedi o non ti fai chiamare dal Var, credo sia un gol che l’arbitro in campo o lo dà o no. Ho parlato altre volte di arbitri ma ormai ci hanno tolto un mare di punti, quello che mi piace è vedere un Toro che ha fatto cose eccellenti, meritavamo di passare in vantaggio e anche nel secondo tempo pur essendo in dieci abbiamo creato palle gol. Tutti hanno dato l’anima, tra il primo e il secondo tempo sono sceso negli spogliatoi e il mister ha dato dei messaggi bellissimi e i ragazzi hanno reagito bene, da squadra compatta”.

Sulla prestazione della squadra

“Ha fatto bene Buongiorno Djidji, anche Masina benissimo, quando l’ho preso qualcuno lo criticava, invece sta facendo grandi partite dando prova anche di essere un grande uomo spogliatoio”. Un punto nelle ultime tre: “Nel 2014 alla trentesima giornata avevamo 39 punti, poi ne abbiamo fatti 18 in nove partite, tutto è aperto, io sono molto convinto che si possa fare un filotto di vittorie”. Su Milinkovic-Savic: “Ha fatto bene oggi, poi capita di sbagliare, l’errore del portiere è quello più evidente perché prende gol. Se il Toro ha fatto 13 clean sheet qualche merito lo avrà anche lui”.

Cairo sui Daspo e sulla protesta in Maratona

In Maratona i tifosi erano senza striscioni per protestare contro alcuni Daspo: “Noi non c’entriamo nulla, mi è anche dispiaciuto o meglio non so perché è accaduto, so che è successo per Torino-Sassuolo, per quei 15 minuti di tifo non presente, era anche stata una protesta pacifica, non so il motivo ma non voglio mettermi a fare quello che contesta le decisioni della Questura”.