Il gesto minaccioso a Italiano può costare caro al tecnico croato. A bordo campo c’era anche l’ispettore federale

Ivan Juric non sarà in panchina venerdì sera, quando il Torino sarà ospite del Napoli al Maradona. Ma il rischio è che il tecnico croato possa essere fermato per più di un turno per via di quel gesto minaccioso che ha rivolto a Vincenzo Italiano. Un gesto che l’arbitro Marchetti potrebbe non aver visto ma a bordo campo erano presenti anche l’ispettore della Procura Federale e il delegato della Lega, entrambi vicini alla zona delle panchine.

Torino-Fiorentina: il parapiglia finale può costare caro

L’intero parapiglia che è venuto a crearsi tra una panchina e l’altra è stato osservato con attenzione e quel gesto potrebbe costato molto caro a Juric, nonostante le scuse arrivate a fine partite e il successivo chiarimento con Italiano con tanti di abbracci in diretta televisiva. Il tecnico granata rischia di non essere l’unico squalificato, perché il concitato finale nel quale anche il presidente Urbano Cairo, accompagnato da alcuni dirigenti tra cui Emiliano Moretti, è sceso in campo assistendo ai minuti conclusivi in piedi, nella zona tra la panchina del Torino e il monitor del Var, potrebbe riservare altre brutte sorprese alla squadra granata. “Sono sceso per rasserenare gli animi”, ha poi spiegato il presidente.

Martedì la decisione del Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo riguardo alle varie squalifiche (che comunque saranno almeno due, quella di Juric e quella di Samuele Ricci) è attesa per la giornata di martedì, quando il turno di campionato sarà concluso. Nel caso in cui la pena inflitta al tecnico croato dovesse essere particolarmente lunga, il Torino avrà poi ovviamente la possibilità di presentare ricorso con l’obiettivo di farla accorciare. Matteo Paro nel frattempo si appresta a fare le veci del primo allenatore nella delicata e complicata trasferta sul campo del Napoli: martedì scoprirà se dovrà guidare la squadra dalla panchina anche in altre partite.