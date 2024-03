Dopo le discussioni in settimana sul suo rendimento, Milinkovic-Savic è tornato a essere decisivo in positivo per il Torino

Non va oltre lo 0-0 il Torino, nel terzo scontro diretto consecutivo per l’Europa contro la Fiorentina. In una partita ampiamente influenzata dagli errori arbitrali di Marchetti, i granata hanno dominato in lungo e in largo nel corso dei 90 minuti, risultando però ancora una volta troppo poco incisivi sotto porta. E i ragazzi di Juric, in momenti di pressione, hanno anche rischiato di andare sotto nel punteggio, venendo salvati specialmente in un’occasione da Milinkovic-Savic. Proprio lui, il calciatore più criticato delle ultime due settimane per gli errori contro Lazio e Roma, è risultato decisivo – questa volta in positivo – per portare a casa almeno un punto.

I fischi del Grande Torino e le parole di Juric

Dopo gli errori nelle ultime due sfide di campionato, soprattutto in quella contro la Roma, il portiere è stato criticato dai tifosi e non solo. Già alla vigilia di Torino-Fiorentina, dopo la conferenza stampa di Juric, ci si poteva aspettare una scossa da parte sua. Il tecnico, infatti, ha spiegato come “Purtroppo è calato quando si doveva dare di più”, quasi rimproverando il suo rendimento e richiedendo una ripresa. In più, all’entrata in campo nel riscaldamento prepartita, l’atmosfera non era delle migliori. Alla lettura delle formazioni, infatti, il pubblico del Grande Torino ha fischiato il numero 32, che pare essersi caricato in questo modo. Attento in tutte le occasioni, Vanja è poi risultato decisivo su un colpo di testa minaccioso di Bonaventura, intercettando una palla che sarebbe finita sotto al sette e colpendo anche il palo con il corpo. Sintomi di una piccola ripresa, sì, ma c’è bisogno di molto altro per guadagnarsi la riconferma al termine della stagione.