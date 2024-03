Ancora torti arbitrali nei confronti del Torino: dal rigore contro il Milan al gol annullato al Monza, per ultimo il rosso a Ricci.

Tra i ragazzi di Juric e la vittoria, si è piazzata ancora una volta la classe arbitrale che con degli errori ha influenzato l’esito della sfida. Errori che già nel corso di questa annata hanno portato il presidente Cairo ad alzare la voce, sottolineando quelli che non solo quest’anno ma già nelle ultime annate hanno impedito al Toro di fare il salto verso le posizioni più di rilievo.

Gli episodi contro il Milan

Già alla 2ª giornata di campionato contro il Milan, per esempio, l’arbitro aveva assegnato ai rossoneri un calcio di rigore per “fallo” di mano di Buongiorno, il cui movimento poi era stato giustificato nuovamente dal designatore Rocchi.

Gli errori arbitrali di Monza-Torino

A Monza, a novembre, l’arbitro era Doveri: il fischietto ha annullato un gol regolare a Rodriguez, di cui ha anche parlato il designatore arbitrale Rocchi ammettendo l’errore del direttore di gara. Senza dimenticare il rigore non fischiato nei minuti finali di gioco, in un contatto che ha coinvolto Lazaro, il quale è rimasto in piedi portando lo stesso Doveri a non fischiare.

A Frosinone altri due errori: l’arbitro era Massimi

Due errori di Massimi a dicembre, in Frosinone-Torino. Al 12′ del primo tempo la mancata espulsione di Oyono avrebbe lasciato il Torino in undici contro dieci per quasi tutto l’incontro. Non solo ma anche per la gestione di un contatto Kaio Jorge-Buongiorno.

Torino-Fiorentina: i disastri di Marchetti

Un gol annullato col Var a Zapata per un presunto fallo su Milenkovic ma soprattutto il rosso per doppia ammonizione a Ricci per proteste. Il centrocampista, ammonito da un minuto, ha protestato sì, in maniera abbastanza evidente, ma per l’ennesimo fallo non fischiato. In quel caso Marchetti, a pochi istanti dall’intervallo, avrebbe potuto prendere una decisione diversa. Senza contare la gestione dei cartellini durante la gara, i tanti falli non fischiati ai danni dei granata.

Gli errori in Coppa Italia

Anche in Coppa Italia, inoltre, il Toro ha avuto a che fare con delle sviste grossolane. Prima il gol di Ibrahimovic, viziato da un tocco con il braccio di Mazzitelli. Poi, invece, un netto calcio di rigore per un fallo su Seck durante i tempi supplementari non assegnato, analizzato da Fourneau addirittura al monitor.