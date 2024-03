Il designatore Rocchi ha parlato della direzione di Marchetti: “Il gol di Zapata si poteva valutare già in campo, senza il Var”

Ad Open Var il designatore Rocchi ha parlato anche delle direzioni di gara più contestate dell’ulti o turno di campionato, ossia quelle di Di Bello e Marchetti. Sull’arbitro di Torino-Firoentina ha detto: “Credo sia un discorso di esperienza, Marchetti ha 29 gare di Serie A, sappiamo che ci prendiamo dei rischi ma se vogliamo un futuro per loro questa è la strada. Lui poteva gestire la cosa meglio, doveva andare su chi commette il fallo e poi andare eventualmente da chi protesta. Il primo provvedimento vero andava preso su chi ha commesso il fallo”. Rocchi ammette quindi l’errore dell’arbitro della sezione di Ostia Lido: secondo il designatore Marchetti avrebbe dovuto subito ammonire Arthur prima di qualunque altro provvedimento. C’è da aggiungere che se Marchetti avesse mostrato il giallo al giocatore della Fiorentina, sicuramente Ricci non avrebbe avuto quella reazione.

Il gol di Zapata annullato

Per quanto riguarda il gol annullato a Zapata, Rocchi ha detto: “In campo si poteva fare meglio, lo si poteva fischiare lì in campo, è un episodio che se sei focalizzato bene lo puoi fare in campo, poi tutte le decisioni che prendi in campo sono accettate meglio”.