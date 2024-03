Invitato all’evento Panini di Piazza Solferino, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla scelta di rimanere

Grande entusiasmo questa mattina in Piazza Solferino, dove all’evento di Panini si è presentato Alessandro Buongiorno. Il difensore granata, invitato dalla celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine, ha anche rilasciato delle dichiarazioni sulla scelta estiva di rimanere al Torino e sulla chiamata in Nazionale. Il numero 4 granata, infatti, è stato convocato da Luciano Spalletti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, a cui prenderà parte insieme a Raoul Bellanova.

Le parole di Buongiorno

“L’estate scorsa ho deciso di rimanere qui in granata, l’ho fatto per un senso di appartenenza. Sono pronto a partire per gli Stati Uniti, è un grande orgoglio e un’enorme emozione”. Queste le parole del vice capitano granata, che ha presenziato l’evento prima di partire in direzione Coverciano.