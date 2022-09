Non è arrivata per il granata la chiamata di Mancini ma intanto riceve apprezzamenti per la crescita dal suo tecnico Juric

Tra i diversi temi toccati durante la conferenza stampa della vigilia di Torino-Sassuolo, Ivan Juric si è soffermato sul momento di forma di Alessandro Buongiorno. Il classe ’99 è sulla bocca di tutti e molto probabilmente anche sul taccuino del c.t. Roberto Mancini, nonostante la mancata convocazione di ieri. Una crescita accertata anche da un punto di vista oltre che tecnico ma anche a livello di leadership in campo e nello spogliatoio granata. Juric aveva risposto così alla domanda legata alla nazionale, prima che la lista fosse ufficiale: “Se Buongiorno merita la convocazione in Nazionale? Non lo so, su questo non voglio entrare – ma non si è risparmiato in quanto ad apprezzamenti sul suo lavoro – Posso dire che ha conoscenze dall’anno scorso, ha lavorato tanto e sta sfruttando la sua occasione”.

Buongiorno, il vero sostituto di Bremer?

L’unico forse a non essersi disperato dell’addio di Bremer è stato proprio il prodotto del vivaio granata, che ad oggi ha sicuramente più spazio per crescere e farsi vedere, ma anche per sbagliare ed acquisire maggiore esperienza. Juric gli sta dando grande fiducia. A parte l’incontro con Monza in cui non poteva scendere in campo in quanto squalificato, negli impegni successivi ha sempre interpretato il ruolo di faro della retroguardia granata, spesso confrontandosi anche con attaccanti di grande calibro e stazza come Immobile, Dzeko e Zapata, senza sfigurare, anzi. Al momento si trova in quarta posizione nella classifica dei recuperi della Serie A: 60 proprio come il suo predecessore brasiliano. Settimo per duelli vinti (18), ma al secondo posto nella classifica degli intercetti (15, il primo è Fazio a 17).