Il difensore classe ’99 commenta così la sconfitta incassata dai suoi al 90′ per via di un gol di Alvarez e la sua prima da capitano

Alessandro Buongiorno ha parlato al termine del k.o. incassato per mano del Sassuolo. “Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, quello che volevamo. Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta e un po’ di concentrazione dietro – ha detto Buongiorno – “E’ stata un qualcosa di concentrazione. Non è la prima volta che capita di prender gol all’ultimo quindi dovremo sicuramente lavorare su questo per rimanere attenti per tutti i 90 minuti”. Il difensore ha commentato anche la mancata convocazione in nazionale: “Io lavoro per quello. E’ una cosa che fa assolutamente piacere e non è arrivata. Continuerò a lavorare, a dimostrare sul campo e vedremo cosa arriverà”.

Buongiorno ha parlato anche della sua posizione e della fascia da capitano indossata questa sera: “Tra sinistra e centro una volta avrei detto sinistra, invece adesso centrale mi piace. Ho fatto tutte le partite da centrale quest’anno – continua – Fascia è stata una fortissima emozione. Purtroppo è andata così c’è questa partita in cui non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco però l’emozione rimane.“