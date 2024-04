Il difensore ha preso una gomitata da Cerri nel primo tempo, a fine partita è stata necessaria l’applicazione dei punti

Una vera e propria serataccia per Alessandro Buongiorno. Non solo la sconfitta beffa arrivata al 94′ a Empoli, prima di lasciare lo stadio Castellani il difensore è stato costretto a sottoporsi a una medicazione a causa di quella gomitata al volto ricevuta da Alberto Cerri nel primo tempo: i medici del Torino gli hanno applicato dei punti di sutura che hanno anche impedito a Buongiorno di presentarsi davanti alle telecamere per l’intervista post partita.

Il derby non è a rischio

Già in campo, subito dopo aver subito la gomitata (per cui Cerri è stato ammonito) Buongiorno aveva subito una prima medicazione. Ma la ferita ha obbligato i medici all’applicazione di alcuni punti di sutura al termine della gara. Nulla di particolarmente grave comunque e la sua presenza in campo nel derby contro la Juventus, in programma sabato prossimo, non è in discussione.