Le dichiarazioni dell’ex giocatore del Torino, autore nei minuti di recupero del gol vittoria del suo Empoli

L’attaccante dell’Empoli autore del gol vittoria si presenta i microfoni di DAZN per esprimere le sue sensazioni sul successo appena raggiunto dai suoi, dovuto alla sua rete del 95′: “Sì sono molto contento. I gol arrivano. Dobbiamo lavorare tanto di squadra. Che segno io non è importante. L’importante è che la squadra vinca“.

Niang: “Il gruppo è molto forte”

Il successo dell’Empoli è giunto grazie alle mosse dalla panchina di Nicola, tra cui appunto Niang: “A dirla tutta ero molto inca##ato di iniziare dalla panchina. La scelta del mister gli dà ragione”

Niang è già leader in questo Empoli, nonostante l’approdo a gennaio: “La mia missione è aiutare la squadra per realizzare il suo obiettivo. Come ho detto al direttore, io darò il massimo. Poi vediamo alla fine, al momento sta andando tutto bene”

Empoli che prima di questo match aveva difficoltà a trovare la rete. Oggi addirittura tre reti: “Il gruppo è molto forte. Non era facile perché il Torino ha risposto ai gol. Quando vieni a Empoli devi vincere non devi pensare ad altro. Però siamo stati molto bravi a stare a testa alta e oggi dare una risposta importante”.