Empoli-Torino è anche Cambiaghi contro Vlasic: il duello sulla trequarti accende la sfida del Castellani tra le due squadre

Quella tra Empoli e Torino è una sfida tra due squadre che lottano per obiettivi diversi. I dettagli faranno la differenza in questa sfida. Sulla trequarti, c’è un duello molto interessante: quello tra Nicolò Cambiaghi e Nikola Vlasic. Le loro giocate possono fare la differenza. Vlasic gioca da solo sulla trequarti, con i due attaccanti davanti a lui. Contro l’Empoli, dovrebbero essere Sanabria e Zapata. Cambiaghi invece, gioca in coppia con Zurkowski. Solitamente dietro all’unica punta M’Baye Niang. I due sono titolari fissi delle loro squadre, ma vivono momenti diversi.

Vlasic e la rinascita

Nikola Vlasic è un fedelissimo di Juric. L’allenatore adora il suo modo di lavorare e di giocare e non lo ha mai messo in discussione. All’inizio di questa stagione, sembrava però un giocatore diverso, rispetto a quello che tutti conoscevano. Poi però, si è sbloccato alla grande. In 28 partite per lui, 3 gol e 2 assist. Ha segnato contro Sassuolo, Napoli e Udinese. Juric lavora sulla posizione del suo corpo e i risultati si fanno vedere. Adesso si muove meglio e spesso salta la linea avversaria, creando pericoli costanti. Può crescere ancora molto.

Cambiaghi e la maledizione del gol

Cambiaghi è di proprietà dell’Atalanta. Lo scorso anno, sempre in prestito e sempre a Empoli, aveva fatto 6 gol e 2 assist in 28 partite. Quest’anno, dopo 29 gare, è a quota 4 assist e 0 gol. La palla per lui, sembra davvero che non voglia entrare. Vero, gioca più distante dalla porta rispetto a prima, ma crea tantissime occasioni. A metà febbraio, aveva tirato ben 54 volte in porta, senza mai segnare. Tra imprecisione, pali colpiti e miracoli dei portieri avversari, è ancora bloccato. Molto veloce e abile con il destro, sa usare anche molto bene il mancino. Difesa del Toro che dovrà stare molto attenta.