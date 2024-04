Empoli-Torino è una sfida ricca di ex granata: ecco tutti gli ex del match, da Niang a Berisha passando per Gyasi

La sfida di domani, Empoli-Torino, è importante per entrambe le squadre. Da una parte i toscani vogliono salvarsi, dall’altra i granata vogliono l’Europa. Ci sono degli ex Toro, che al momento sono all’Empoli. A partire proprio dall’allenatore, Davide Nicola. Prima giocatore e poi allenatore, è rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Toro. Tra i giocatori, su tutti, spicca M’Baye Niang. Al Torino, era stato un vero flop. I granata lo avevano pagato ben 12 milioni di euro al Milan, su richiesta di Mihajlovic. Nella stagione 2017/2018, ha giocato 26 partite. Per lui solo 4 gol e 1 assist. Adesso ha giocato 7 partite all’Empoli: 3 gol (tutti su rigore) e 1 assist. Dopo varie esperienze estere, è in cerca di rilancio. In caso di salvezza, rinnoverà per un’altra stagione.

Berisha: il ruolo di vice Milinkovic gli andava stretto

Altro ex della gara è il portiere Etrit Berisha. Nel corso della scorsa stagione, il portiere albanese si era messo fuori rosa al Toro. Nella stagione 2021/2022 era il secondo, dietro a Vanja Milinkovic-Savic e davanti a Gemello. Quando era stato chiamato in causa, aveva risposto alla grande. La stagione dopo però, avrebbe gradito più minutaggio, così si è fatto fuori continuando a prendere lo stipendio. In estate, si è accasato all’Empoli. Ha giocato 14 partite, scavalcando Caprile (il titolare attuale) e Perisan nelle gerarchie. Adesso è tornato ad essere il terzo, ma in Torino-Empoli 1-0 di quest’anno ha giocato lui in porta. Per lui 25 gol subiti e 4 clean sheet.

Gyasi e le giovanili del Toro

Ultimo ex della partita è Emmanuel Gyasi. Non ha mai esordito in Prima Squadra al Toro, ma ha fatto tutto il settore giovanile. Ha giocato in Primavera con Aramu e Barreca. Allo Spezia era diventato una bandiera, ma poi in estate si è trasferito all’Empoli. Dopo un inizio complicato, adesso sta giocando spesso. In 25 partite in Serie A per lui 1 gol e 1 assist. Spesso apprezzato per la sua duttilità, è alla ricerca della salvezza. Salvezza che lo scorso anno, con i liguri, non è arrivata.