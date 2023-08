Il difensore cresciuto nelle giovanili del Toro si sta allenando agli ordini di Juric, in una giornata per lui molto particolare

Il Toro continua a lavorare al Filadelfia in vista dell’importante match contro il Genoa di Alberto Gilardino. I granata oggi, mercoledì 30 agosto, stanno svolgendo una seduta di lavoro pomeridiana. C’è da segnalare che è presente anche Alessandro Buongiorno, che si sta allenando con il resto della squadra. Il numero 4 granata sta vivendo una giornata molto particolare perché da ieri è accostato con una certa insistenza all’Atalanta. Il difensore classe 1999 rientrerebbe in una maxi trattativa la cui conclusione lo porterebbe ad approdare a Bergamo. Bardon Soppy e Duvan Zapata invece, dovrebbero compiere il percorso inverso. Ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca frenata, anche se rimane ancora viva la possibilità che Buongiorno possa approdare alla corte di Gian Piero Gasperini, al di là di quello che succederà con Zapata e Soppy. Infatti, l’interesse dell’Atalanta per Buongiorno rimane molto, ma molto forte. Nelle prossime ore è molto probabile che ci siano delle novità in merito a questa situazione, anche perché la fine del calciomercato è sempre più vicina. Comunque, il fatto che il difensore ex Carpi sia al Filadelfia può rappresentare un segnale molto importante, certamente da non sottovalutare.

Buongiorno lavora al Fila: i tifosi intanto continuano a chiedergli di restare sui social

Mentre Buongiorno suda al Filadelfia sotto gli occhi attenti di Ivan Juric, i tifosi granata continuano a scrivere messaggi sotto ai post pubblicati dal difensore torinese chiedendogli di restare a Torino. Lui per i tifosi granata rappresenta un fiore all’occhiello, dato che calcisticamente è cresciuto nel Toro, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile granata, fino ad arrivare in prima squadra dove per Juric rappresenta una pedina fondamentale, tanto che qualche mese fa il tecnico croato aveva dichiarato che per lui il numero 4 è un giocatore incedibile, l’unico, dato che per lui rappresenta il Toro. Dunque, Juric è sicuramente contento di vedere Buongiorno allenarsi al Filadelfia. Rimane da capire se al termine dell’allenamento il difensore granata svuoterà l’armadietto e saluterà tutti. In tanti sperano che questo non accada.