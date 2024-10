Ecco dove vedere Cagliari-Torino in TV e in streaming: il calcio d’inizio sarà domenica 20 ottobre alle ore 18 allo stadio Unipol Domus

Dopo le tre sconfitte consecutive, di cui una in Coppa Italia e due in campionato, il Toro vuole cercare di rialzare la testa e tornare alla vittoria contro il Cagliari di Davide Nicola. Il Calcio d’inizio è in programma per domenica 20 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Unipol Domus. Una partita da non sottovalutare assolutamente contro una squadra che ha pareggiato sia con la Roma che contro la Juventus, tra l’altro segnando l’unico gol subito dalla Juventus in queste prime partite di campionato. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.