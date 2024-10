Con l’infortunio di Zapata bisognerà riempire il vuoto di gol lasciato dal bomber, per questo serve supporto dal centrocampo

Duvan Zapata la scorsa stagione ha segnato ben 13 gol (di cui uno con la maglia dell’Atalanta) e fornito 4 assist. Anche in questa stagione era partito alla grande con 3 gol nelle prime 7 partite di campionato, l’infortunio contro l’Inter però ha rovinato la stagione concludendola in anticipo. Ora i granata si trovano di fronte ad un grande problema: trovare un modo per segnare i gol che prima segnava lui. Se da un lato Adams e Sanabria faranno sicuramente la loro parte, servirà comunque che il centrocampo inizi a segnare e sostituisca Zapata. Lo scorso anno il rendimento dei centrocampisti in termini di reti non è stato certo eccellente: Vlasic ha segnato 3 gol e ha fornito 2 assist, statistiche identiche per Ilic mentre Ricci ha segnato solamente 1 gol, riuscendo però a servire 4 assist. Alla lista si aggiunge Tameze che era riuscito a servire 2 assist (entrambi nella stessa gara) giocando quasi sempre da difensore, infine Linetty e Gineitis non erano riusciti a trovare né il gol e nemmeno l’assist. Un gol ha invece segnato Savva al suo esordio in Serie A. Appena 8 gol in sette. Ora senza Zapata serve che tutti quanti si dedichino di più al compito offensivo per cercare di sopperire alla mancanza del bomber.

Questa stagione non sono partiti benissimo, ma il calcio di Vanoli è più offensivo

Dall’inizio di questa stagione i centrocampisti non sono riusciti ad incidere moltissimo anche perchè avendo Zapata e Adams davanti loro catalizzavano tutti i gol. Per ora Ricci ancora non ha né segnato né servito un assist, come lui anche Tameze e Linetty, mentre Gineitis ha servito un assist, Ilic ha segnato un gol (contro l’Atalanta) e Vlasic ha fatto un gol (su rigore contro l’Inter) e anche un assist. Sebbene non siano numeri molto alti con il progredire della stagione sicuramente si alzeranno. Il gioco di Vanoli infatti, oltre ad essere più offensivo di quello di Juric, si basa sugli inserimenti dei centrocampisti per sfruttare le giocate delle due punte e sorprendere gli avversari che non riescono a mantenere le marcature contro una squadra così fluida. Una prova di questo tipo di combinazione l’abbiamo vista in occasione del primo gol del Toro contro l’Atalanta quando, dopo la combinazione Adams-Zapata, l’inserimento di Ilic è stato premiato e il numero 8 ha battuto l’estremo difensore dei bergamaschi con un bel pallonetto.