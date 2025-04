Vanoli si augura che le 48 ore in più di tempo possano permettere al trequartista di essere a disposizione per la partita contro l’Udinese

Nella conferenza stampa di sabato pomeriggio, Paolo Vanoli era stato chiaro: “Proveremo fino alla fine a recuperare Nikola Vlasic”. Se la partita contro l’Udinese si fosse giocata ieri, come da programma, il trequartista non avrebbe potuto essere tra i protagonisti della gara: il numero 10 non era infatti stato convocato e al suo posto il tecnico aveva chiamato due giocatori dalla Primavera, Sergiu Perciun e Alessio Cacciamani. Il rinvio della partita a domani ha invece dato più tempo a Vlasic per provare a recuperare.

Vanoli attende: se Vlasic recupera sarà subito in campo

Vanoli spera che le 48 ore in più possano bastare a Vlasic per smaltire del tutto il problema al polpaccio e dare il proprio contributo nella partita contro l’Udinese. Se il trequartista dovesse farcela a recuperare, il posto sulla trequarti nel 4-2-3-1 sarà suo, altrimenti l’alternativa studiata da Vanoli è quella di schierare alle spalle di Ché Adams il terzetto composto da Eljif Elmas, Gvidas Gineitis e Yann Karamoh. Più difficile che Vanoli possa decidere di riproporre le due punte, Adams e Sanabria, insieme dal primo minuto come avvenuto a Como.

Anche Lazaro out, ci sarà Ilic

L’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio permetterà a Vanoli di capire qualcosa in più riguardo alle condizioni di Vlasic: quel che è certo che è che il tecnico non ha intenzione di correre rischi inutile Se il polpaccio dovesse continuare a creare fastidi, il trequartista verrà ancora risparmiato in modo da scongiurare il rischio di un infortunio più grave. A proposito di infortunati, è improbabile che per la partita di domani possa essere convocato Valentino Lazaro, anche se le sue condizioni sono in netto miglioramento (anche l’austriaco, lo ricordiamo, è ai box per un problema muscolare, anche se di natura differente). Ci sarà invece regolarmente Ivan Ilic, che negli scorsi giorni aveva avuto un problema a un piede in seguito a un pestone ricevuto.