Inizialmente era stato escluso il recupero in settimana delle 4 gare rinviate, tanto da far “fuggire” le squadre in trasferta. Poi…

Torino, Udinese, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lazio, Parma e Juventus giocheranno domani i match inizialmente in programma il giorno di Pasquetta. Una decisione, quella della Lega di Serie A, comunicata circa 4 ore dopo l’ufficialità del rinvio in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Quattro ore in cui sono state vagliate diverse ipotesi: la possibilità o meno di inserire le gare a metà della settimana in corso o nelle successive, tenendo conto del calendario già stilato delle prossime due giornate, gli impegni eventuali nelle Coppe (come nel caso della Fiorentina) così come altre questioni.

Una cosa è emersa con certezze subito nei primi momenti. Non ci sarebbe stato alcun recupero in settimana: come è da subito trapelato, infatti, la Lega di A aveva inizialmente escluso che si recuperasse così a stretto giro.

Squadre rientrate di corsa, stop Fiorentina all’ultimo istante

Le mosse delle squadre in trasferta lo testimoniano: l’Udinese ha lasciato la sede del ritiro, direzione Caselle, per rientrare a Udine via charter, la Lazio ha fatto lo stesso dopo aver lasciato Genova, la Juventus è rientrata da Parma. La Fiorentina, come raccontato nel pomeriggio di ieri dalle testate online, stava per fare lo stesso ma nel caso dei Viola il tempismo ha deciso per un epilogo diverso. La squadra era in aereo quando, poco prima del decollo, è arrivata la decisione: così in fretta e furia i calciatori hanno fatto dietrofront, rimanendo a Cagliari. Avrebbe avuto poco senso (così è stato per le altre, soprattutto per chi ha affrontato voli come Udinese e Lazio) rientrare per poi tornare, oggi, in ritiro.

L’Udinese è partita ieri e oggi sarà di nuovo in città

Un cambio di rotta, per restare in tema, che ha fatto infuriare tutti. Le mosse di chi ha scelto di rientrare in fretta e furia testimoniano che la Lega di A ha d’improvviso cambiato idea. Sembrava che il Toro potesse recuperare infatti la partita con l’Udinese fra 2 settimane (sarebbe stato impossibile la prossima per l’assenza di una data utile ed era stata, appunto, esclusa l’attuale) e infatti i friulani hanno adattato i loro piani. Rientro a Udine, giornata libera per poi ritrovarsi oggi. Solo che oggi i calciatori vivranno una nuova vigilia, una nuova trasferta.