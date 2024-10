Davide Nicola, attuale allenatore del Cagliari ha già affrontato il Torino in altre occasioni in Serie A: domenica sarà la decima sfida

I granata nella sfide di domani affronteranno il Cagliari allenato da Davide Nicola. Il tecnico italiano, oltre ad essere stato l’allenatore del Torino, ha già incrociato diverse volte la squadra piemontese come avversaria. In Serie A infatti Toro e Nicola si sono scontrati ben 9 volte nel corso della carriera allenatore di quest’ultimo. Un bilancio sicuramente negativo per l’allenatore che di queste nove sfide ne ha perse 4, pareggiate 4 e vinto solamente 1. La sola partita vinta dall’attuale tecnico del Cagliari è stata l’ultima; nella stagione 2023/24 il Toro di Juric ha affrontato un Empoli in piena corsa per la salvezza, una squadra affidata a Nicola a stagione in corso proprio con l’obiettivo di evitare la retrocessione. In questo match i granata hanno perso per 3-2 anche a causa di alcune disattenzioni assolutamente evitabili. Nella stagione precedente poi la squadra piemontese aveva pareggiato la partita di andata 1-1 contro la Salernitana mentre non lo aveva incontrato al ritorno perchè era stato esonerato. Nella stagione 21/22 Nicola era stato messo alla guida della Salernitana a metà febbraio riuscendo ad evitare la retrocessione, in questa stagione l’unica partita contro il Torino era finita 0-1 per la squadra di Juric.

Davide Nicola prima di allenare il Toro

Nella stagione 2020/21 Davide Nicola venne chiamato come allenatore del Torino per centrare la salvezza in una stagione in cui andava tutto storto. Prima di allora però il tecnico aveva già affrontato più volte la squadra granata. Nella stagione 2019/20 infatti, mentre era alla guida del Genoa, aveva perso 3-0 nella sfida contro il Toro e nella stagione precedete i granata avevano battuto 1-0 anche il suo Udinese. L’anno prima Nicola era a Crotone e era riuscito a pareggiare 2-2 contro la squadra piemontese. Nella stagione 2016/17, sempre allenando il Crotone aveva affrontato 2 volte i granata in campionato, perdendo la prima sfida in casa per 0-2 e pareggiando la seconda 1-1. Per andare a trovare il primo scontro su un campo da calcio in Serie A di una squadra di Davide Nicola contro il Torino bisogna tornare indietro fino alla stagione 2013/14, quando con il suo Livorno riuscì ad ottenere un rocambolesco pareggio per 3-3 davanti ai suoi tifosi.