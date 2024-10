Tameze ha le febbre ma sarà della partita, come Walukiewicz. Mister Vanoli su Schuurs: “Il recupero sarà lungo”

Un gran gol al volo in nazionale e tanta voglia di vederlo in maglia granata, questa volta più motivato a fornire finalmente una prestazione di alto livello. Borna Sosa invece non sarà della partita. Il croato, ha raccontato Vanoli in conferenza stampa, “nel calciare si è fatto male – e ha annunciato che – adesso sta facendo gli esami e domani non sarà disponibile, ha avuto una lesione”. Ma non è soltanto Sosa a non passarsela bene sul piano fisico. Notizie, quest’oggi, arrivano da Ilic e Tameze.

Recuperto Walukiewicz. Schuurs…

Il serbo, durante la pausa per le nazionali, era rimasto al Filadelfia per problemi al tendine d’Achille. Domani sarebbe dovuto essere della partita e invece si è nuovamente fermato. Non parteciperà alla trasferta di Cagliari, dove invece volerà il francese nonostante sia febbricitante. Recuperato invece dal virus influenzale Walukiewicz, che sarà della partita. Il tecnico ha poi affrontato il tema Schuurs, ancora fuori a quasi un anno di assenza dai terreni di gioco: “E’ tornato a farsi controllare il ginocchio dal professor Williams e abbiamo deciso che è meglio che continui il recupero lì – ha detto Vanoli, che ha poi aggiunto – il suo processo di recupero sarà ancora lungo”. Non le migliori condizioni di lavoro per Vanoli, nello stesso periodo in cui il tecnico deve fare i conti con l’assenza di Zapata fino a fine stagione.