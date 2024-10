Il serbo non sarà della partita di domani con il Cagliari. Si è fermato in allenamento, ora gli esami hanno dimostrato la lesione

Non ha risposto alla convocazione della Serbia per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. I problemi al tendine d’Achille sembravano essere sfumati e che Ivan Ilic potesse volare insieme ai compagni a Cagliari. Invece il serbo quest’oggi si è dovuto fermare. Lo aveva annunciato Vanoli in conferenza stampa, mentre qualche minuto fa la società ha reso noto sui propri profili social il risultato degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione focale al tendine del bicipite femorale sinistro.