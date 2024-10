Il grave infortunio di Zapata lascia i granata con un vuoto di gol e non solo, Vanoli chiede ad Adams di riempire quel vuoto

Duvan Zapata è un giocatore che la scorsa stagione ha segnato 13 gol e fornito 4 assist. Anche in questa stagione il colombiano aveva iniziato bene con 3 gol nelle prime tre gare. Il suo infortunio lascia quindi il Toro con un grande interrogativo: chi può sostituirlo? Beh la risposta sembra essere ovvia: non in termini di gol, viste le differenti caratteristiche ma per spirito e carisma: Ché Adams. Il numero 18 dei granata ha già segnato 3 gol e fornito 1 assist nelle sue prime 7 apparizioni in Serie A. Adesso Vanoli chiede all’attaccante scozzese uno sforzo non da poco. Infatti non dovrà solamente segnare ma dovrà riuscire a sopperire alla mancanza di Zapata anche dal punto di vista della personalità.

Adams: come sostituire Zapata?

L’attaccante scozzese ha caratteristiche sicuramente diverse da quelle di Duvan Zapata, essendo meno imponente del numero 91 a livello fisico. Tuttavia è un avversario temibile sia nei duelli aerei che nei contrasti spalla spalla. Le sue abilità tecniche e di associarsi con i compagni di squadra lo rendono un giocatore dinamico in grado di operare sia da prima punta che da seconda punta.

Sanabria con Adams, la coppia designata

Con Zapata fuori dai giochi Adams dovrà associarsi con Sanabria, attaccante con caratteristiche simili a lui, entrambi possono giocare sia da prima punta pura che da attaccante di raccordo e grazie a questa loro duttilità potrebbero anche scambiarsi ruolo durante la partita senza dare riferimenti precisi agli avversari. Il numero 18 ha nella sua carriera spesso giocato come numero 9 puro, facendo sempre un ottimo lavoro anche sporco nel pressare gli avversari, recuperare e ripulire palloni e guadagnarsi falli.