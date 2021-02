I precedenti di Cagliari-Torino / Alla Sardegna Arena sono i rossoblù ad avere più vittorie in attivo rispetto ai granata

Scontro salvezza in vista per Cagliari e Torino che venerdì, nell’anticipo della ventitreesima giornata, si affronteranno in serie A alla Sardegna Arena per la 34a volta. Entrambi in cerca di rivalsa, proveranno a trovarla nel match che li attende. Guardando i precedenti in totale tra le due squadre, l’ago della bilancia pende leggermente a favore, che vantano 24 vittorie con 78 reti segnate, contro le 21 dei rossoblu (74 gol in attivo). Meno equilibrato invece il bilancio per quanto riguarda i match tra le mura sarde: qui è infatti il Cagliari a dominare la scena, con il doppio di vittorie ottenute rispetto a quelle del Toro (14 contro 7) e ben dieci gol in più (37 contro i 27 granata). I pareggi sono invece 12. Il Toro dovrà perciò provare ad invertire la rotta.

Cagliari-Torino 4-2, l’ultimo precedente è rossoblu

L’ultima sfida tra Cagliari e Torino segue l’andamento dei precedenti in casa sarda. É il 27 giugno 2020, ed il campionato ha ripreso da poco in seguito allo stop forzato dal Covid-19. Il Toro di Longo approda nel capoluogo sardo per affrontare gli uomini di Zenga, subentrato a Maran a stagione in corso. Il fischio d’inizio alle 19.30 apre le danze: Nandez e Simeone portano in meno di venti minuti i padroni di casa sul 2-0. Arriva poi la rete di Nainggolan nella ripresa che sembrerebbe aver chiuso il match. Il cuore Toro si fa però sentire prima con Bremer e cinque minuti dopo con Belotti che, inaspettatamente, riaprono l’incontro. Quando i granata si ritrovano nel momento migliore della aprtita, ecco però che Nkoulou regala un tiro dal dischetto agli avversari, trasformato in gol da Joao Pedro per il 4-2 finale.

Cagliari-Torino 0-4: l’ultima vittoria nel 2018, decisivo Ljajic

Facendo qualche passo ulteriore a ritroso, ecco il poker dei granata il 31 marzo 2018 al Sant’Elia, due giorni dopo la scomparsa di Emiliano Modonico. Il Toro di Mazzarri nel bel mezzo di una crisi affronta il Cagliari di Maran. Dopo un primo tempo privo di emozioni, l’ingresso di Ljajic nella ripresa sposta gli equilibri totalmente a favore dei suoi. Comincia così l’assedio del Torino che trova la prima rete al 61′ con Iago Falque. Poco dopo è il serbo a siglare il 2-0, mettendo definitivamente in difficoltà i sardi. I gol di Ansaldi al 79′ e Obi all’87’ servono infatti solo come contorno ad una vittoria inaspettata ma voluta, che conferma un secondo tempo tutto tinto di granata.

Cagliari-Torino 0-0, nel 2018/2019 l’ultimo pareggio

L’ultimo pareggio di Serie A tra i due club risale invece al 26 novembre 2018, la miglior stagione dell’era Cairo, terminata con 63 punti totali e il settimo posto in classifica. Quel Cagliari-Torino finì 0-0, con Walter Mazzarri che non potè seguire la partita dalla panchina perché fermato da un malore alla vigilia dell’incontro.