Nicola potrebbe cambiare la formazione in vista dello scontro salvezza con il Cagliari: in attacco Verdi può essere titolare al posto di Zaza

Venerdì sera per il Toro di Nicola sarà una partita senza appello: dopo 5 pareggi consecutivi, contro il Cagliari, diretta concorrente alla salvezza, i granata dovranno obbligatoriamente cercare la vittoria cancellando il risultato del match di andata che aveva visto proprio i sardi aggiudicarsi il primo scontro diretto. A separare le due squadre in classifica ci sono appena due lunghezze ed è fuori discussione che la salvezza passi anche e soprattutto da incontri come quello in programma venerdì sera. E questo Nicola lo sa bene tanto che sta pensando a qualche modifica nella formazione per “sorprendere” il Cagliari. Modifiche che potrebbero riguardare anche l’attacco granata.

Zaza-Verdi in ballottaggio: può cambiare la spalla di Belotti

Fatta salva la presenza di Andrea Belotti alla guida del Toro, vero e unico perno inamovibile della squadra di Nicola, a cambiare potrebbe essere il compagno di reparto. La spalla de Gallo. Dall’arrivo di Nicola sulla panchina granata, infatti, a fianco del numero 9 è sempre partito titolare Simone Zaza. Una presenza costante che, tuttavia, non ha trovato la stessa costanza nel suo rendimento. Dopo l’exploit contro il Benevento, in cui aveva non solo giocato la sua miglior prestazione stagionale ma siglato anche una personale doppietta, nelle gare successive è tornato a far registrare i soliti alti e bassi.

Verdi, da spacca-partite a titolare?

E allora ecco che Davide Nicola sta pensando di cambiare le carte in tavola mandando in campo non più Zaza dal primo minuto ma Simone Verdi che fino ad oggi è stato mandato in campo soltanto per poche manciate di minuti. L’occasione per l’attaccante di riprendersi il posto e soprattutto di dare a Nicola una risposta concreta sulla sua possibilità di contribuire alla causa granata. Per cancellare quei dubbi che il tecnico potrebbe ancora avere circa il ruolo di Simone Verdi e per convincerlo a non centellinarlo ma farne il perno dell’attacco insieme al Gallo. Un eventuale cambio che dovrà dare risposte in termini di gol e punti: contro il Cagliari è vietato sbagliare.