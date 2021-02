Cairo, Vagnati e lo stesso Nkoulou non usciranno bene dall’eventuale svincolo del centrale in estate: Nicola, invece, ha ottenuto il massimo

Quando, alla fine di gennaio, Nicolas Nkoulou si avvicinava di ora in ora alla permanenza a Torino, gli interrogativi sul suo futuro si affollavano. Perché il centrale, alla fine, è rimasto in granata senza rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Giocherà o sarà un separato in casa? ci si si chiedeva. A spazzar via ogni dubbio è stato il “metodo Nicola“: se hai le giuste motivazioni sei dentro, al di là di ogni questione extra-campo. D’altronde “dei contratti si occupa la segreteria sportiva, non io”, per dirla proprio con le parole del tecnico di Vigone. Che, contro Atalanta e Genoa, ha rimesso il 33 al centro della difesa. Guadagnando in sicurezza.

Nicola mette una pezza: il Torino non ne uscirà bene

Tutti vincitori? Non proprio. Anzi, a uscire bene dalla vicenda nata nell’estate 2019, potrebbe essere solo l’attuale tecnico del Toro, in grado di recuperare una pedina preziosa per la lotta salvezza. Gli altri attori non sono mai riusciti a trovare una via d’uscita convincente dallo strappo dell’agosto dei preliminari di Europa League, quando il difensore arrivò a chiedere la cessione – a suo dire, promessa dall’ex ds Petrachi – e venne escluso da Mazzarri salvo poi tornare in squadra con motivazioni ridotte.

Da lì in poi, Nkoulou e il presidente Cairo non si sono mai del tutto rappacificati. E questo ha pesato, nelle trattative per il rinnovo di contratto. Ormai a un punto morto. L’addio a zero sarebbe (o sarà, visto che di dubbi ne restano ben pochi) una sconfitta per il patron, che per acquistare l’ex Lione nel 2017 spese una cifra irrisoria – 4 milioni – e per questo avrebbe potuto puntare ad una plusvalenza. E sarà una sconfitta per il giocatore, che della piazza era un idolo fino a un anno e mezzo fa – aveva conquistato tutti a suon di prestazioni da leader – e poi si è attirato critiche su critiche per l’ammutinamento e le sue conseguenze. Solo un contributo decisivo nella stagione tuttora in corso potrebbe garantirgli un addio privo di livore.

Vagnati e Cairo gli sconfitti del caso Nkoulou

Quel momento, in ogni caso, sarà una piccola debacle pure per Davide Vagnati. Il direttore dell’area tecnica è arrivato a maggio 2020 e tra i dossier da sistemare aveva proprio quello riguardante Nkoulou. Cessione subito o reintegro con rinnovo: questo, il bivio che gli si parava innanzi. Ha scelto di non scegliere, alla fine. Non ha trovato una sistemazione convincente per il calciatore né in estate né a gennaio e ha partecipato al fallimento della trattativa per il prolungamento. Sullo strappo ha messo una pezza Nicola, in grado di stringere un patto di legislatura con il calciatore fino alla scadenza dell’accordo in essere con la società. Fin qui sta pagando. Ma per il Toro è una magra consolazione.