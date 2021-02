Il Torino, da due partite, gioca con Izzo, Nkouolou e Bremer titolari in difesa: adesso Nicola cerca la continuità

Il Torino pare aver finalmente trovato i tre centrali titolari ovvero Izzo, Nkoulou e Bremer. Infatti è questa la difesa che Nicola ha schierato dal primo minuto contro Atalanta e Genoa, match terminati entrambi con un pareggio. Dopo diversi esperimenti adottati, prima da Giampaolo poi dal tecnico di Luserna San Giovanni, sembra proprio che i granata abbiano trovato una quadra. Nicola alla sua prima partita da allenatore del Toro contro il Benevento aveva schierato in difesa Izzo, Lyanco e Rodriguez mentre contro la Fiorentina aveva mandato in campo Bremer, Lyanco e Buongiorno.

Nkoulou e Izzo due giocatori ritrovati

Nkoulou e Izzo sembrano essere due giocatori pienamente recuperati e integrati nel gruppo, mentre tutti e due in estate parevano destinati a lasciare il Toro. Il camerunese, con il contratto in scadenza, pareva dovesse partire a gennaio per evitare che il Toro potesse perderlo a giugno a parametro zero ma alla fine, dopo un sondaggio del Bologna e dopo un ipotetico scambio con Rugani poi sfumato, il numero 33 granata è rimasto, scalzando Lyanco dagli 11 titolari. Adesso Nicola ha recuperato sia Izzo che Nkoulou e punta sul loro aiuto per portare il Toro alla salvezza.

Le prestazioni della difesa contro Atalanta e Genoa

Contro l’Atalanta Nicola aveva deciso di dare fiducia a Izzo, Nkoulou e Bremer. Scelta poi non ripagata a pieno con il Toro che si è trovato sotto di tre gol, complici anche diversi errori gravi di Sirigu. Poi Bremer si è rifatto segnando il gol del 3-2 che ha riacceso le speranze dei granata nel finale del primo tempo. Il Toro in seguito è stato capace di completare una clamorosa rimonta grazie a un gol di Bonazzoli che ha sancito il 3 a 3 finale. Da parte del reparto difensivo è stata migliore la prestazione nell’ultimo match di campionato contro il Genoa, con i granata che non hanno subito reti.