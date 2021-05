Le celebrazioni del 4 maggio / Il presidente del Torino Urbano Cairo a Superga per le commemorazioni in ricordo del Grande Torino

A 72 anni dalla scomparsa del Grande Torino, anche quest’anno il mondo granata si prepara a ricordare e commemorare gli Invincibili scomparsi a Superga e lo fa, come l’anno scorso, portando sul colle una piccola delegazione guidata dal presidente Cairo nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia. Non ci sono, infatti, le centinaia di tifosi che ogni anno affollavano il sentiero che porta alla lapide in ricordo di Capitan Valentino e compagni ma soltanto il patron granata che, accompagnato da Don Robella (questo pomeriggio celebrerà la messa al Filadelfia), dal dt Davide Vagnati, dal dg Comi e da una piccola delegazione composta dai parenti delle vittime (tra cui Susanna Egri, Franco Ossola e Angiola Rigamonti), si è raccolto in un momento di silenzio e di preghiera.

Superga, le parole del presidente Cairo

Il presidente Cairo ha poi letto i nomi degli Invincibili: “E’ stata una grande emozione. Ogni parola è superflua, si rischia sempre di cadere nella retorica ma questo è un giorno davvero speciale per noi tutti. In particolar modo per i famigliari che oltre ad aver perso dei campioni del Toro hanno perso un papà o un familiare stretto. E’ qualcosa di molto particolare. Noi dobbiamo riflettere e pensare e cercare di essere all’altezza di questi campioni e di questi uomini che hanno fatto davvero qualcosa di speciale non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello dell’unione di squadra. E’ una cosa molto importante che va tenuta sempre in grande considerazione“.

“E’ il secondo anno che siamo in pochi. Quest’anno ho letto i nomi ed è stata una grandissima emozione perchè non l’avevo mai fatto. E leggerli è stato qualcosa di molto toccante. Manca Superga con tutta la gente, con tutti i tifosi. Manca salire a Superga con tutta la gente che sale, vedere ai bordi delle strade tanta gente, bambini, genitori, nonni che salgono con le bandiere con tante cose che ricordano il granata. Manca molto proprio l’abbraccio della gente, la messa che prima celebrava Don Aldo e adesso Don Robella. Manca molto l’abbraccio della gente e l’andare insieme alla lapide ma adesso sembra che ne stiamo uscendo e speriamo il prossimo anno di poter essere qui con tutta la gente a ricordare i nostri Invincibili. E’ anche un grande momento di riflessione e di pensiero per quello che loro hanno fatto. Ma non solo per le imprese sportive, perchè erano in cima al mondo dal punto di vista calcistico e sportivo. Ma anche per quella squadra così unita, che non cambiava quasi mai ed era veramente qualcosa di unico. Migliorava man man, aggiungevi un giocatore all’anno ma era sempre lo stesso gruppo ed era davvero qualcosa di speciale. Era un calcio che oggi non c’è più però un calcio che è bello ricordare”.

