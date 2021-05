Nessun’altra squadra di serie A ha mandato in gol così tanti giocatori differenti in questo campionato come ha fatto il Torino

Andrea Belotti, Simone Zaza, Antonio Sanabria, Gleison Bremer, Sasa Lukic, Rolando Mandragora, Armando Izzo, Federico Bonazzoli, Cristian Ansaldi, Wilfiried Singo, Nicolas Nkoulou, Amer Gojak, Karol Linetty, Tomas Rincon, Simone Verdi, Soualiho Meité e ora anche Mergim Vojvoda. Sono i 17 calciatori del Torino che in questo campionato hanno realizzato almeno un gol con la maglia granata addosso: non c’è nessun’altra squadra di serie A che ha saputo fare meglio. All’appello, oltre ai portieri, mancano solamente Lyanco (in gol però in Coppa Italia), Ricardo Rodriguez (fermato due volte dalla traversa), Nicola Murru, Alessandro Buongiorno e Daniele Baselli, poi l’elenco sarebbe completo.

Torino: Belotti miglior realizzatore

Il primeggiare in questa speciale classifica (al secondo posto, a 16, ci sono Atalanta, Bologna e Udinese) è certo una magrissima consolazione, dopo questa stagione che comunque finirà sarà deludente, ma è un dato che sottolinea che, se la salvezza arriverà, sarà per merito del collettivo più che dei singoli. Certo, c’è poi chi ha segnato di più e ha dato un contributo maggiore alla causa con i suoi, come Andrea Belotti, capocannoniere granata con 12 reti all’attivo (ma solo una, quella contro l’Udinese, che ha portato a una vittoria), o chi come Antonio Sanabria e Rolando Mandragora che, pur essendo arrivati al Torino solamente a gennaio, hanno fatto esultare varie volte i tifosi con le proprie reti.

Dei 17 marcatori diversi del Torino in questo campionato, sono 8 quelli che sono andati a segno almeno una volta da quando è arrivato Davide Nicola, erano stati invece 12 i marcatori differenti con Marco Giampaolo (i cinque giocatori a segno solo nella seconda parte di stagione sono Bonazzoli, Sanabria, Mandragora, Rincon e Vojvoda).