Le parole del portiere granata Salvatore Sirigu dopo la vittoria sul Parma, alla vigilia della commemorazione del Grande Torino

Una vittoria fondamentale per il Torino, sottolineata anche da Sirigu dopo la partita: “Ci siamo immedesimati nella modalità di dover vincere a tutti i costi, l’abbiamo preparata bene specie prima della partita. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e questo ci ha aiutato. A volte l’ossessione del risultato ci ha penalizzato perchè pensavamo a rincorrere solo questo. Invece da quando pensiamo che prima viene la prestazione sono arrivati più risultati”, ha spiegato il portiere granata. “Il fatto di non pensare più solo ai punti ci ha permesso di ritrovarci e di fare buone partite, riuscendo a vincere anche le cosiddette partite sporche, che non sono mai facili”.

“Abbiamo spiegato ai nuovi il 4 maggio”

Una vittoria arrivata alla vigilia del 4 maggio: “Ne abbiamo parlato con i ragazzi che sono qui per la prima volta in questa data. Faremo qualcosa al Filadelfia, purtroppo non si può fare altrimenti per via del divieto degli assembramenti, ma già il fatto di fare qualcosa di ufficiale domani, di ritrovarsi lì mettendo la divisa del Torino, è importante”. Poi è tornato sulla carica dei tifosi ieri al Filadelfia: “C’è stato ieri un episodio che ci ha fatto bene, il fatto che i tifosi sono venuti dopo tanto tempo per caricarci e farci sentire la vicinanza, che ci mancava. Invece ieri si è ritrovata la normalità da questo punto di vista e questo ci ha aiutato”.