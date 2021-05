Nel giorno del ricordo di Superga, al Museo del Grande Torino è stata presentata la Coppa Italia del 1943 vinta proprio dagli Invincibili

Non poteva esserci giorno migliore del 4 maggio per presentare la Coppa Italia che il Grande Torino vinse nel lontano 1943. La presentazione del trofeo è andata in scena questa mattina al Museo del Grande Torino e della Memoria Granata, dove la Coppa resterà in esposizione per i prossimi due anni. Come si legge sul sito del Museo, infatti, il trofeo era stato messo in vendita nel 2002 da Christie’s e acquistato dall’allora presidente del Toro Francesco Cimminelli. Lo scorso 8 aprile, poi, i figli dell’ex patron granata Simone e Cinzia hanno deciso di prestare gratuitamente il trofeo vinto da Capitan Valentino e compagni al Museo dove vi rimarrà per due anni con un accordo per il successivo rinnovo annuale. Un altro importante tassello della storia del Toro si aggiunge così alla collezione del Museo del Grande Torino che questa mattina ha potuto ricordare gli Invincibili nel giorno dedicato proprio a loro, ripercorrendo la strada di un grande successo.