Il Torino ricorda gli Invincibili sui social: da Bianchi ad Ansaldi tutti i messaggi del mondo granata per celebrare Capitan Valentino e compagni

4 maggio 1949-4 maggio 2021: anche quest’anno il mondo granata si ferma per celebrare il Grande Torino. Per ricordare Capitan Valentino e compagni, imbattibili in campo diventati poi Invincibili. E sui social, la foto di quegli undici uomini diventati leggenda troppo presto ha cominciato ad invadere i profili dei tifosi, degli appassionati di calcio e ovviamente dei protagonisti granata di oggi. A partire dalla società che tramite i propri profili Instagram e Twitter ha ricordato quella squadra gloriosa con un breve messaggio “1949-2021 Il Grande Torino, Orgoglio d’Italia”. E alla società hanno fatto eco i tantissimi messaggi che stanno arrivando dai calciatori che oggi vestono quella maglia o l’hanno vestita in passato. Ad iniziare da Rolando Bianchi che, come ogni anno, non dimentica di celebrare il Grande Torino e sul suo profilo Instagram posta la foto degli Invincibili seguita da un passo dell’inno granata: “Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle. Lo so cos’è la storia e la Leggenda, giochiamo noi la fiamma non si è spenta”.

4 maggio, i messaggi per il Grande Torino

Dall’ex Capitano granata si passa poi dai profili di Ansaldi, che ricorda il Grande Torino con un montaggio che lega il Toro di oggi a Valentino e compagni, e di Edera e Bremer che rendo omaggio al Toro nello stesso modo: una foto delle Leggende e le mani giunte in segno di preghiera. Ma non basta, su Twitter è anche il noto giornalista Pierluigi Pardo a pubblicare un post in memoria degli Invincibili. E sul suo profilo si legge: “Chi ama il calcio (e la vita) non può non studiare, celebrare, rispettare, questa squadra e questa storia. Oggi e sempre“.

E a lui fanno eco altri colleghi giornalisti. Maurizio Pistocchi, ad esempio, su Twitter ricorda “Superga, 4 maggio 1949. E’ morto il Grande Torino, ma la sua anima vive con la sua leggenda. Il Torino non è morto è soltanto in trasferta“. Mauro Berruto, invece, celebra il 4 maggio come “Il Tuo giorno. Da quando ho memoria, finché ne avrò”.

4 maggio, i messaggi delle società di Serie A

E in una giornata come quella del 4 maggio, anche le rivalità calcistiche lasciano spazio alla memoria, al rispetto e alla commemorazione del Grande Torino. E a dimostrarlo è il messaggio che arriva dagli avversari di sempre, dalla Juventus, che sul proprio profilo Twitter scrive: “Il 4 maggio 1949 se ne andava il Grande Torino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quella squadra straordinaria“.