Don Robella in preghiera al Filadelfia, una piccola delegazione a Superga: le commemorazioni per il 4 maggio

Sono trascorsi 72 anni da una Tragedia senza colori, dalla giornata in cui l’aereo che riportava a casa il Grande Torino si schiantò a Superga. Da allora, anno dopo anno, decennio dopo decennio, ogni 4 maggio diventa una giornata interamente dedicata agli Invincibili. Come già accaduto nel 2020, in piena pandemia, anche quest’anno non ci sarà la consueta Santa messa nella Basilica di Superga né il momento dedicato alla lettura dei nomi dei Caduti poco dopo le 17, in una cornice totalmente granata. Un 4 maggio più intimo, ancora una volta: in mattinata il presidente Cairo è atteso per il suo ricordo agli Invincibili, alle 16.40 al Filadelfia il momento di preghiera con Don Robella e la squadra.

4 maggio, la diretta della giornata

Ore 11:35 All’interno del Grande Torino, in Curva Primavera, sono comparsi due striscioni in ricordo del Grande Torino. Sul primo si legge un semplice ma forte “4-5-1959 4-5-2021 Onore agli Invincibili” mentre il secondo è rivolto a chi quella maglia la sta portando oggi: “Quando indossate la maglia del Toro, pensate a loro sempre…”

Ore 11.05 A Superga sono arrivati anche Franco Ossola e Susanna Egri, i figli dell’ala e del direttore tecnico del Grande Torino.

Ore 10:50 A Superga sono arrivati Antonio Comi e Alberto Barile, accompagnati da Angiola Rigamonti, figlia di Luigi Rigamonti, fratello di Mario.

Ore 10:45 Tramite il proprio profilo Instagram, anche il sindaco di Torino Chiara Appendino, salita in mattina a Superga per far visita agli Invincibili, ha voluto ricordare e commemorare il Grande Torino.

Ore 10.25 Si attende l’arrivo del presidente Cairo in rappresentanza del Torino: come già lo scorso anno, anche quest’anno il presidente si recherà senza la squadra a Superga per dare il proprio omaggio agli Invincibili.

Ore 10:05 Al Colle du Superga, nel frattempo, c’è un gruppetto di tifosi che ha scelto di recarsi alla Basilica per il proprio omaggio al Grande Torino. Nei pressi della lapide, uno di loro sta suonando un vecchio inno del Toro

Superga, 4 maggio

Ore 8.45 Ci sono già messaggi sui social, tra Instagram e Twitter, dedicati al Grande Torino. Ex giocatori (tra cui Bianchi), società di serie A (una delle prime è stata la Juventus), tifosi vip, istituzioni, semplici appassionati. Tutti ad onorare gli Invincibili.

Ore 8.00 Inizia una giornata diversa dalle altre: non potrebbe essere altrimenti il 4 maggio, data scolpita nel cuore e nella memoria dei tifosi. Non potrà essere, come da tradizione, un 4 maggio del popolo a Superga. La pandemia anche quest’anno impedirà lo svolgimento delle consuete celebrazioni al Colle, compresa la Santa Messa, che avrà luogo al Fila