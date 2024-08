Così Cairo in privato ha risposto ad alcuni tifosi sui social, arrabbiati per la cessione imminente di Bellanova all’Atalanta

Una giornata in cui i profili social del presidente Urbano Cairo sono stati presi d’assalto dai tifosi. Il motivo? L’imminente cessione di Raoul Bellanova all’Atalanta, dopo quella di Buongiorno al Napoli. Fiumi di messaggi, una protesta cominciata ieri ma diventata oggi più forte, nel momento in cui è stato chiaro che per l’esterno non ci sarebbe stato più nulla da fare, se non arrendersi alla sua cessione. E Cairo ha risposto in privato a tanti dei tifosi che gli hanno chiesto spiegazioni.

Le frasi di Cairo

“Ho messo 72 milioni di tasca mia nel Torino: non sono un pozzo senza fondo”, ha scritto a qualcuno. E ancora: “Bellanova voleva andare via. Non tengo giocatori contro voglia“. Insomma, un concetto trito e ritrito: ma le risposte non hanno convinto i tifosi.