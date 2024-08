Domenica c’è Torino-Atalanta. Quello di Vanoli è un Toro indebolito, dopo la cessione di Raoul Bellanova: ecco come cambia

Nella giornata di oggi, Raoul Bellanova svolgerà le visite mediche e sarà ufficializzato dall’Atalanta. Granata che al suo posto attendono in Italia Marcus Pedersen dal Feyenoord. Da questa operazione, il Torino di Vanoli ne esce indebolito. A pochi giorni dalla chiusura del mercato e a campionato già iniziato, ora cambia tutto. Cambia tutto perché il numero 19 del Toro era un top, titolare sulla fascia destra. Domenica alle ore 18:30 c’è Torino-Atalanta. Dopo il pareggio contro il Milan e il passaggio in Coppa Italia, c’era entusiasmo. Ma questa operazione di mercato ha fatto infuriare i tifosi. Vanoli adesso dovrà trovare delle soluzioni. Ecco come cambia il Torino senza Bellanova.

Le soluzioni

In attesa dell’arrivo dell’esterno sinistro, i due titolari sulle fasce erano Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Poi è arrivato il croato Borna Sosa. Al momento il posto da titolare è di Lazaro, ma Sosa era pronto ad insinuarlo. Ma con la cessione di Bellanova, cambia tutto. Contro l’Atalanta è molto probabile che Lazaro giochi a destra, con Borna Sosa che potrebbe esordire dal 1′ a sinistra. Sempre se Vanoli lo riterrà pronto. Pedersen invece verrà convocato, ma potrà giocare magari solo qualche minuto nel finale (a destra). Poi c’è Dembele, che ha esordito in Serie A sabato sera a San Siro. Quest’ultimo, come Lazaro, può giocare sia a destra che a sinistra. Oppure, potrebbe giocare Vojvoda sulla fascia, ma questo cambierebbe la difesa.

Una difesa scombinata

Con Lazaro a destra, Vanoli a sinistra potrebbe preferire Vojvoda a Sosa e Dembele. Ma in difesa ci sono pochi giocatori. Questo scombinerebbe la difesa titolare: Vojvoda-Coco-Masina. Uno tra Sazonov e Dellavalle, dovrebbe prendere il posto di Vojvoda. Quindi cosa sarà meglio? Cambiare la difesa per avere Lazaro e Vojvoda sulle fasce, oppure lanciare titolare Borna Sosa o Dembele? Vanoli studia la soluzione migliore. Una soluzione alla quale, sicuramente, non pensava di doverci riflettere.