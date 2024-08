In vista del match con l’Atalanta tornerà il lituano, assente da marzo. Pellegri lavora per esserci, con Vlasic ci si rivede a settembre

Il Torino alle prese con il secondo impegno in campionato: il primo davanti al proprio pubblico. Contro l’Atalanta alcune assenze, per logiche di mercato, si faranno sentire e non saranno più recuperabili per il mister Paolo Vanoli… Restano dunque quelle che riguardano l’infermeria, alcune anche pesanti. Oltre al lungodegente Perr Schuurs, il tecnico varesino dovrà ancora fare a meno ad esempio di Nikola Vlasic, il quale aveva già chiuso la scorsa stagione con qualche giornata d’anticipo. In vista del match di domenica sera arrivano però anche notizie positive, in merito a dei possibili rientri.

Gineitis, un’arma in più per Vanoli

Contro l’Atalanta rientrerà Gvidas Gineitis. Il mister Paolo Vanoli aveva parlato delle condizioni del lituano con ottimismo nella conferenza stampa di vigilia all’esordio col Millan. “Gineitis è più vicino al rientro”, domenica con ogni probabilità sarà dunque a disposizione. Un rientro importante per un giocatore che non rientra tra i convocati dal 16 marzo scorso, ovvero la trasferta vincente di Udine. Ora per Vanoli un’arma in più per un reparto che ha lasciato sensazioni positive nei primi due impegni ufficiali.

Vlasic, difficile rivederlo già a Venezia

La ciliegina sulla torta per il centrocampo verrebbe rappresentata dalla presenza di Nikola Vlasic, ma il croato ancora per questo turno non sarà a disposizione. Non solo: anche Venezia sembra particolarmente a rischio. Probabilmente è più plausibile rivederlo dopo la pausa delle nazionali, che Vlasic trascorrerà al Filadelfia, escluso per ovvi motivi dai convocati del ct Dalic. Meglio non forzare i tempi. Lui stesso ha ammesso di aver giocato l’intera scorsa stagione sul dolore. Ora, per sua fortuna, non lo sente: “Voglio essere al top della forma”, ha dichiarato un paio di giorni fa in un’intervista. Escluso dai convocati, oltre a Vlasic, sarà Zanos Savva.

Qualche fiches su Pellegri

Dall’Atalanta all’Atalanta. L’ultima gara in cui Pietro Pellegri si è messo a disposizione di mister e compagni risale all’ultima di campionato scorso. Doveva essere l’ultima in maglia granata, dato il suo contratto in scadenza e le alte quotazioni su una sua cessione. Invece Pellegri è rimasto e ora lavora per farsi trovare pronto. Potrebbe essere una potenziale sorpresa nella lista dei convocati in vista del match contro la squadra di Gasperini.