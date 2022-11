Il presidente Cairo e il Gallo Belotti si ritroveranno dopodomani di fronte, qualche mese dopo l’addio a parametro zero

Un lungo silenzio. Il presidente Cairo e l’ex capitano del Torino, Andrea Belotti, non parlano da mesi. Da quando il Gallo ha declinato l’offerta granata scegliendo di lasciare maglia e fascia dopo sette lunghi anni. Anni ricchi di momenti felici ma pure di periodi difficili. I gol, tanti, i record, gli infortuni, le rincorse. Si rivedranno all’Olimpico fra due giorni ed è chiaro e lecito aspettarsi che le telecamere andranno a caccia di un segnale e che più in generale diventi la domanda più gettonata: “Vi siete incontrati?”.

Cairo: “Belotti? 7 anni sono tanti”

Sui contatti, almeno fino a domenica scorsa, ci ha pensato il patron granata a chiarire: “Belotti? Non l’ho più sentito ma resto affezionato a lui indipendentemente dal fatto che abbia lasciato in scadenza. Se fa gol sono contento, ma non domenica… Sette anni sono tanti”. Dall’altra parte il Gallo: nel suo messaggio ai tifosi postato poco prima di essere annunciato alla Roma, non ha fatto alcun accenno al club, né al suo presidente. Una freddezza le cui ragioni probabilmente un giorno scopriremo: intanto dopodomani il primo incontro, un tuffo nel passato, in attesa di quello che sarà emotivamente forte, quando Belotti ritornerà al Grande Torino.