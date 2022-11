L’attaccante ex Milan dopo essersi fatto male a Bologna e aver saltato il match contro la Sampdoria spera di rientrare per la Roma

Il Toro non ha avuto neanche il tempo di festeggiare la bella vittoria ottenuta contro la Sampdoria tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino che ha già dovuto iniziare a pensare alla partita contro la Roma. Una partita che i granata non potranno assolutamente sbagliare, per diversi motivi. I principali sono: dare continuità al successo ottenuto mercoledì sera, finire al meglio la prima parte della stagione prima della lunga pausa per i Mondiali. Chi spera di esserci per il match contro i giallorossi è Pietro Pellegri che, dopo essersi fatto male nei primissimi minuti della sfida contro il Bologna, è stato costretto a saltare la partita contro la Sampdoria. Il numero 11 del Toro vuole riprendersi il suo posto al centro dell’attacco granata, per poter dare una mano ai suoi compagni alla ricerca dei 3 punti. Sperando di poter replicare la prestazione che l’attaccante ex Milan rimediò il 29 maggio 2017, giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti, proprio all’Olimpico contro la Roma quando a soli 16 anni l’attaccante classe 2001, con addosso la maglia del Genoa, realizzò il primo gol in Serie A. La stagione successiva una doppietta alla Lazio, sempre in quello stadio. Un episodio che sicuramente non capita tutti i giorni e chissà che quei ricordi possano accendere un fuoco dentro a Pellegri.

Pellegri e quel feeling speciale con Juric

Tra tutti il primo a sperare che Pellegri possa tornare a disposizione per la partita contro la Roma è senza alcuna ombra di dubbio Ivan Juric. Il tecnico croato non ha mai nascosto di puntare molto sul numero 11 granata, con il quale già dai tempi del Genoa ha instaurato un feeling molto speciale. L’ultima dimostrazione Juric l’ha data in conferenza stampa alla viglia del match contro il Bologna quando ha dichiarato: “Pellegri può diventare un top, adesso però è al 10%, ha le potenzialità per diventare un giocatore importante. Altri sono buoni giocatori ma top è un’altra cosa, credo sia l’unico di questo gruppo che possa diventare un top”. Ora toccherà all’attaccante genovese dimostrare di poter diventare un fuoriclasse. Questo a partire dal match contro la Roma, se riuscirà a recuperare dall’infortunio.