Saranno in totale 5 i calciatori del Torino che parteciperanno al Mondiale: la Serbia ha convocato Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic

Dopo Ricardo Rodriguez e Nikola Vlasic, rispettivamente con Svizzera e Croazia, altri tre calciatori del Torino sono stati convocati per il Mondiale in Qatar: parliamo di Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. Il portiere, il centrocampista e il trequartista, come da previsioni, sono stati convocati dal ct della Serbia dal ct Dragan Stojkovic.

Serbia, i convocati per il Mondiale

Portieri: Marko Dmitrovic (Siviglia), Predrag Rajkovic (Maiorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino);

Difensori: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salisburgo), Strahinja Erakovic (Stella Rossa), Milos Veljkovic (Werder Brema), Filip Mladenovic (Legia Varsavia), Srdan Babic (Almeria);

Centrocampisti: Nemanja Gudelj, (Siviglia), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Filip Kostic (Juventus), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (Paok Salonicco), Darko Lazovic (Verona);

Attaccanti: Dusan Tadic (Ajax), Dusan Vlahovic (Juventus), Aleksandr Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Fiorentina), Filip Djuricic (Sampdoria), Nemanja Radonjic (Torino).