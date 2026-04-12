Il presidente Cairo ha parlato del futuro dell’allenatore, sotto contratto col Torino fino a giugno: “Non abbiamo ancora deciso”

A margine della Milano Marathon, il presidente Cairo ha parlato anche del Torino. A Sky il patron granata ha detto, in relazione al successo di ieri: “Una vittoria importante per noi, con un primo tempo non brillante e un secondo in cui D’Aversa ha messo a posto alcune cose, è stato un secondo tempo di alto livello, abbiamo fatto buone cose. Il mister dopo 6 partite ha fatto 12 punti, non sono pochi. E nel computo c’è da mettere anche una partita a Milano giocata con grande determinazione. Sono contento di lui e della squadra e di come è stato ripreso un cammino un po’ accidentato”.

Cairo su D’Aversa

In ballo c’è il futuro di D’Aversa: il rendimento del Torino fino a questo momento è da Europa (12 punti in 6 partite): “Confermato anche per la prossima stagione? Ne stiamo parlando con Petrachi. Siamo contenti di lui. Non è stata ancora presa una decisione...È stato bravo a entrare immediatamente nella testa dei giocatori. E ha messo i calciatori al posto giusto, posizionandoli nel posto migliore per loro. E questo ha dato una spinta che serviva. A volte, quando c’è il cambio, c’è una scossa. A volte non dura. In questo caso invece sta durando”.