Il presidente Cairo ha parlato del futuro dell’allenatore, sotto contratto col Torino fino a giugno: “Non abbiamo ancora deciso”
A margine della Milano Marathon, il presidente Cairo ha parlato anche del Torino. A Sky il patron granata ha detto, in relazione al successo di ieri: “Una vittoria importante per noi, con un primo tempo non brillante e un secondo in cui D’Aversa ha messo a posto alcune cose, è stato un secondo tempo di alto livello, abbiamo fatto buone cose. Il mister dopo 6 partite ha fatto 12 punti, non sono pochi. E nel computo c’è da mettere anche una partita a Milano giocata con grande determinazione. Sono contento di lui e della squadra e di come è stato ripreso un cammino un po’ accidentato”.
Cairo su D’Aversa
In ballo c’è il futuro di D’Aversa: il rendimento del Torino fino a questo momento è da Europa (12 punti in 6 partite): “Confermato anche per la prossima stagione? Ne stiamo parlando con Petrachi. Siamo contenti di lui. Non è stata ancora presa una decisione...È stato bravo a entrare immediatamente nella testa dei giocatori. E ha messo i calciatori al posto giusto, posizionandoli nel posto migliore per loro. E questo ha dato una spinta che serviva. A volte, quando c’è il cambio, c’è una scossa. A volte non dura. In questo caso invece sta durando”.
Massì, può anche restare D’Aversa. Tanto per il “progetto” di questa società va benissimo pure lui.
rinnovo l’invito per domani sera,ore 21.30 sul canale you tube di Non solo calcio news a stare collegati,vi sèpiegheranno a chi è stato venduto lo stadio e a quanto. Per il resto d’aversa e’ un travet della panca,le sua squadra duran tre mesi poi evaporano,quello pma un miserabile da denunciare… Leggi il resto »
Domani sera purtroppo non potrò assistere alla trasmissione, speriamo sia stato venduto ad uno che sancisca la fine di questo o. Brobrio di pseudo uomo di un TDC banfone gobbo.
L. Urido escre. Mento per il bene di tutti specialmente il tuo, perché la tua salute mentale è compromessa, VATTENE. TDC VATTENE. TDC OUT. TDC FINISH.