Così il presidente Cairo ha parlato della vittoria, della contestazione e della squadra, che due giorni fa ha incontrato il presidente al Filadelfia

“La squadra ha fatto bene, primo tempo eccellente, nel secondo abbiamo creato anche due palle gol ma è una partita che si doveva chiudere, perché altrimenti rischi di prendere gol. Paleari ha fatto anche una bella parata, contento del passaggio del turno”, così Cairo uscendo dallo stadio Grande Torino. “Quando vuoi controllare la partita, portarla a casa, poi rischi come sempre accade di prenderlo. La squadra ha avuto degli sbandamenti con Inter e Atalanta ma questo va cancellato”.

Sulla visita al Fila: “La squadra lavora con determinazione, Baroni è sul pezzo, i ragazzi lo seguono. Non li avevo ancora visti ed era importante farlo”. Sulla contestazione: “Abbiamo detto di tutto e di più, ora conta fare bene sul campo. Acufene? Non entro più in queste cose, il tifoso può contestare, se vuole lo fa, aiutare la squadra è meglio però siamo in un Paese libero e ognuno è libero. Se influisce sui risultati? Non credo, hanno una scorza, certo essere aiutati…”.