Toro.it

Così il presidente Cairo ha parlato della vittoria, della contestazione e della squadra, che due giorni fa ha incontrato il presidente al Filadelfia

“La squadra ha fatto bene, primo tempo eccellente, nel secondo abbiamo creato anche due palle gol ma è una partita che si doveva chiudere, perché altrimenti rischi di prendere gol. Paleari ha fatto anche una bella parata, contento del passaggio del turno”, così Cairo uscendo dallo stadio Grande Torino. “Quando vuoi controllare la partita, portarla a casa, poi rischi come sempre accade di prenderlo. La squadra ha avuto degli sbandamenti con Inter e Atalanta ma questo va cancellato”.

Sulla visita al Fila: “La squadra lavora con determinazione, Baroni è sul pezzo, i ragazzi lo seguono. Non li avevo ancora visti ed era importante farlo”. Sulla contestazione: “Abbiamo detto di tutto e di più, ora conta fare bene sul campo. Acufene? Non entro più in queste cose, il tifoso può contestare, se vuole lo fa, aiutare la squadra è meglio però siamo in un Paese libero e ognuno è libero. Se influisce sui risultati? Non credo, hanno una scorza, certo essere aiutati…”.

Urbano Cairo, chairman of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Empoli FC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 26-09-2025

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
granatadalegare73
granatadalegare73
5 minuti fa

Baxtardo pigliacxlo parli solo se vinci, stai muto ogni volta ti fai odiare un po di più e sei davvero a livelli mai visti

Berggreen
Berggreen
23 minuti fa

Ma vai a cagare 🤡

salacercipersempre
salacercipersempre
42 minuti fa

Consiglio tacere finchè non vince un trofeo vero con la prima squadra.

Vagnati: “Dispiaciuti per la sfida con l’Atalanta, bisogna fare di più”