Toro.it

Prima della sfida tra Torino e Pisa, Davide Vagnati ha parlato della sfida negativa contro l’Atalanta e del cambio di atteggiamento

Prima della sfida di Coppa Italia, Davide Vagnati ha parlato a Mediaset del match contro l’Atalanta: “Dobbiamo cercare di fare prestazioni importanti con un atteggiamento diverso rispetto a quello avuto nella sfida contro l’Atalanta. Non possiamo permetterci periodi di questo genere, si poteva fare meglio. Questo è il calendario”.

E sulla gara coi giallorossi: “Siamo dispiaciuti per l’Atalanta, sarebbe potuta andare in maniera diversa, anche dopo la grande vittoria con la Roma. Abbiamo fatto un solo gol, si poteva fare di più”.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 25-09-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Torino-Pisa è anche Ngonge contro Tramoni