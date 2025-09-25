Prima della sfida tra Torino e Pisa, Davide Vagnati ha parlato della sfida negativa contro l’Atalanta e del cambio di atteggiamento

Prima della sfida di Coppa Italia, Davide Vagnati ha parlato a Mediaset del match contro l’Atalanta: “Dobbiamo cercare di fare prestazioni importanti con un atteggiamento diverso rispetto a quello avuto nella sfida contro l’Atalanta. Non possiamo permetterci periodi di questo genere, si poteva fare meglio. Questo è il calendario”.

E sulla gara coi giallorossi: “Siamo dispiaciuti per l’Atalanta, sarebbe potuta andare in maniera diversa, anche dopo la grande vittoria con la Roma. Abbiamo fatto un solo gol, si poteva fare di più”.