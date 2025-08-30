Il francese è il principale obiettivo di mercato della dirigenza granata, che vede nel classe 2000 il possibile sostituto di Biraghi

Il Torino a pochi giorni dalla chiusura del mercato è tornato a rendersi protagonista dopo aver mostrato un concreto interesse per Niels Nkounkou. Nelle ultime ore i granata hanno infatti intrapreso la trattativa con l’Eintracht Francoforte per tentare di ottenere il terzino sinistro per la prossima stagione. Il francese potrebbe arrivare entro la fine del calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto, e sarebbe il profilo più indicato per garantire un sostituto a Biraghi nel corso della stagione.

La carriera

Nkoukou ha intrapreso la sua carriera da professionista all’Everton nella stagione 2020/2021, registrando appena 6 presenze con i “Toffees”. A seguito dell’esperienza in Inghilterra, il classe 2000 è stato ceduto in prestito allo Standard Liegi dove si è affermato nelle rotazioni della squadra. Nella stagione 2022/2023 il francese ha vestito la maglia del Cardiff prima di essere ceduto nuovamente in prestito al St. Etienne. In Francia Nkoukou ha condotto una buona stagione, riuscendo a realizzare 6 gol e 7 assist in 20 presenze. L’elevato rendimento mostrato in campo con i francesi ha destato l’interesse dell’Eintracht Francoforte, che ha acquistato il giocatore nel 2023 per 7, 5 milioni. Dopo una prima stagione positiva in Bundesliga con 3 gol e 2 assist collezionati, nel corso del campionato 2024/2025, il francese è sceso nelle gerarchie della squadra, come dimostrano le appena 12 presenze in campo.

Un nuovo terzino per il Torino

Il Torino dopo aver monitorato la situazione del giocatore sembra essere ora pronto a fare sul serio per tentare di ottenere Nkounkou per la prossima stagione. A seguito del rendimento dell’ultimo campionato, il classe 2004 sembra essere in uscita dal club tedesco, e per questo il francese potrebbe vedere di buon occhio un possibile trasferimento in Italia. Al Torino Nkounkou avrebbe la possibilità di trovare un maggiore minutaggio in campo e di confrontarsi con un campionato che ancora non conosce.