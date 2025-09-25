La sfida di Coppa Italia mette di fronti due trequartisti molto talentuosi, che dovranno trascinare i propri compagni

Dopo la grossa delusione arrivata a causa della sconfitta interna contro l’Atalanta, il Torino torna in campo. Prima della prossima giornata di campionato c’è infatti la Coppa Italia, che mette i granata di fronte al Pisa di Alberto Gilardino. Una partita per certi versi inedita, che vede due squadre reduci da un inizio di stagione piuttosto negativo confrontarsi per ritrovare il sorriso. E a ritrovare il sorriso non devono essere solamente squadre o allenatori, ma nello specifico anche i tanti giocatori che fin qui stanno deludendo. Tanti nel Toro, altrettanti tra i nerazzurri: ma sono loro che oggi possono e vogliono fare la differenza. Da un lato c’è sicuramente Ngonge, mentre dall’altro Tramoni: i due fantasisti hanno intenzione di trascinare i compagni sulle spalle.

Ngonge e Tramoni a confronto

Un avvio di stagione deludente per Ngonge e Tramoni, chiamati ai nastri di partenza a fare la differenza ma fin qui con qualche difficoltà. Il belga, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, non è ancora riuscito ad ambientarsi al massimo e – nonostante la conoscenza con Baroni – sta facendo fatica a incidere. Fino a questo momento l’ex Verona ha messo insieme un solo assist, contro la Roma, nelle quattro partite giocate tra Serie A e Coppa Italia, e nell’ultima sfida contro l’Atalanta è addirittura rimasto in panchina per 90 minuti. Ora ha la chance di far bene in una sfida con poche pressioni, e sta a lui riconquistare la titolarità fissa.

In panchina, nell’ultima partita, è stato anche Matteo Tramoni – seppur poi subentrato nei minuti finali della sfida contro il Napoli. L’italo-francese lo scorso anno è stato il vero trascinatore del Pisa verso la Serie A, grazie ai suoi 14 gol e 3 assist, ma in queste prime gare con Gilardino non sta riuscendo a incidere. Anche lui oggi può avere la possibilità di riguadagnare la fiducia dell’allenatore, e tornare a fare quello che lo ha messo in mostra in B.