Sin dall’arrivo di Simeone lo scozzese non ha più giocato titolare, e contro il Pisa avrà di nuovo una chance per poter convincere Baroni

C’è bisogno di ripartire subito, dopo la brutta sconfitta interna contro l’Atalanta. E in un certo senso, la partita di Coppa Italia contro il Pisa può giocare in favore del Torino, che ha sì la possibilità di tornare a far bene ma dovendo rispettare un avversario che soli due giorni fa ha messo in difficoltà il Napoli campione d’Italia. Rispetto assoluto per i toscani e per la competizione, ecco perché Baroni difficilmente farà turnover totale: molto probabilmente il tecnico opterà per pochi cambi all’interno dell’undici iniziale. Uno di questi potrebbe vedere tornare Ché Adams al centro dell’attacco dal primo minuto dopo più di un mese.

Adams di nuovo titolare

Dal Modena al Pisa, sempre in Coppa Italia. Sono passate cinque settimane da quando Adams ha giocato per l’ultima volta una gara da titolare, anche in quel caso in Coppa. In quella sfida, la prima stagionale, Baroni esordiva confermando gran parte della rosa della scorsa stagione, ma a partire dalla partita inaugurale di campionato contro l’Inter ha introdotto gradualmente i nuovi arrivati. Su tutti Giovanni Simeone, che di fatto ha sempre giocato nelle prime quattro giornate. Questo ha fatto sì che Adams non trovasse mai spazio dal primo minuto, e che giocasse un totale di 125 minuti. Troppo poco per un attaccante sempre sicuro del posto lo scorso anno, e anche questo ha inciso nella sua astinenza da reti.

Alla ricerca del gol

Contro il Pisa, allora, l’ex Southampton può finalmente avere una chance da titolare, forse con Ngonge e Aboukhlal ai propri fianchi. Il numero 19 punta ovviamente a far gol, non solo per sbloccarsi ma anche per aiutare una squadra che, al momento, ha evidenziato parecchie difficoltà dal punto di vista realizzativo.