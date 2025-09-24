Il secondo portiere granata potrebbe tornare a indossare la maglia da titolare dopo un anno dall’ultima volta

Per Alberto Paleari potrebbe finalmente arrivare una nuova occasione.Domani, nella sfida di Coppa Italia contro il Pisa, Marco Baroni potrebbe valutare di concedere minuti al secondo portiere granata. Una scelta dettata non solo dalle logiche di turnover, ma anche dal desiderio di premiare un professionista che, pur non essendo titolare, si è sempre fatto trovare pronto.

Potrebbe tornare titolare dopo un anno

Paleari non parte dal primo minuto in una gara ufficiale da quasi un anno: era il 29 settembre 2024 quando difese la porta del Torino nella sfida di campionato contro la Lazio. Da allora, il suo ruolo è stato quello di vice, lavorando quotidianamente in allenamento per farsi trovare all’altezza quando chiamato in causa. Nonostante la lunga attesa, il portiere non ha mai smesso di dimostrare serietà e dedizione, qualità che gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia dell’ambiente granata.

Una chance per Paleari

La gara contro il Pisa potrebbe essere l’occasione ideale per rimettersi in mostra. Una partita secca, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in cui l’esperienza e la sicurezza tra i pali possono rivelarsi decisive. Paleari ha già dimostrato in passato di sapersi esaltare in contesti simili e ora attende solo la conferma da parte del tecnico.

Il Torino vuole avanzare nella competizione e per farlo avrà bisogno di una prestazione solida anche dal suo portiere. Per Paleari, dunque, potrebbe trattarsi non solo di una partita da titolare, ma anche di una chance preziosa per rilanciarsi e tornare protagonista, almeno per una notte, con la maglia granata.