Toro.it

Il patron del Torino, nel pomeriggio, ha incontrato squadra e allenatore dopo la sconfitta e in vista della Coppa Italia

Un modo per far sentire la propria vicinanza alla squadra ma pure per incontrare Baroni e i calciatori di persona, considerato che domenica allo stadio Urbano Cairo non c’era. Il patron ha fatto visita al Filadelfia: una consuetudine anche nell’ultima stagione, un modo per testare l’umore della squadra a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Pisa.

Cairo ha ovviamente analizzato l’ultima partita del Torino, quella in cui la squadra è crollata dopo il primo gol esattamente come era avvenuto a San Siro. Un momento delicato che ha convinto il presidente a mostrare la propria vicinanza.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 23-09-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

8 gol subiti in 4 partite: solo Giampaolo peggio di Baroni nell’era Cairo