Il patron del Torino, nel pomeriggio, ha incontrato squadra e allenatore dopo la sconfitta e in vista della Coppa Italia

Un modo per far sentire la propria vicinanza alla squadra ma pure per incontrare Baroni e i calciatori di persona, considerato che domenica allo stadio Urbano Cairo non c’era. Il patron ha fatto visita al Filadelfia: una consuetudine anche nell’ultima stagione, un modo per testare l’umore della squadra a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Pisa.

Cairo ha ovviamente analizzato l’ultima partita del Torino, quella in cui la squadra è crollata dopo il primo gol esattamente come era avvenuto a San Siro. Un momento delicato che ha convinto il presidente a mostrare la propria vicinanza.