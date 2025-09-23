Nonostante i due clean sheet contro Fiorentina e Roma la difesa continua a faticare: peggio solo cinque stagioni fa

Il Torino si ferma ancora. La squadra di Baroni non è riuscita a dare continuità alla vittoria contro la Roma, cancellando quanto di buono fatto vedere all’Olimpico durante la partita contro l’Atalanta. Match piuttosto equilibrato quello andato in scena ieri, ma in cui un blackout di 8 minuti ha fatto la differenza. L’attacco continua ad avere difficoltà nel segnare, ma è in difesa che si sono viste le cose peggiori: con i tre gol subiti ieri Maripan e compagni sono arrivati a 8 in 4 partite. Solo Giampaolo, nella stagione 2020/2021, aveva numeri peggiori.

Il dato sulla difesa

2 clean sheet, 2 imbarcate; e più che esser contento per le due gare in cui ha tenuto la porta inviolata, Baroni non può che essere preoccupato per le prestazioni difensive messe in mostra contro Inter e Atalanta, che evidenziano tutte le difficoltà del Toro nell’affrontare big con spirito offensivo. Nel ventennio di Cairo solo una volta i numeri sono stati peggiori rispetto a quelli attuali: nella stagione 2020/2021, quando in panchina sedeva Giampaolo. Nelle prime quattro partite di quell’annata non solo i granata ottennero un solo punto, ma subirono anche 11 reti – per una media di 2.75 a partita.

I numeri con Giampaolo

0-1 dalla Fiorentina, 2-4 in casa contro l’Atalanta, 2-3 contro il Cagliari e 3-3 in casa del Sassuolo: quel Toro lì aveva certamente più gol fatti all’attivo, ma furono quelli subiti a fare la differenza, oltre che la qualità degli avversari. Cagliari e Sassuolo non erano infatti Roma e Inter di quest’anno, elemento che rese ancor più negativi quei dati. L’inizio non fu dei migliori, e infatti quell’anno i granata conclusero al 17° posto in classifica con 69 gol subiti: la speranza di tutti è evitare di ripetere quell’annata.